ФАС проверит обоснованность роста цен на спецодежду

Обоснованность повышения цен на обмундирование и экипировку проверит Федеральная антимонопольная служба. Запросы уже направлены в крупнейшие торговые сети - «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI»

Рост цен на продукцию армейского назначения и экипировку не остался без внимания антимонопольшиков. О резком повышении стоимости столь необходимых теперь вещей говорят на самом высоком уровне. ФАС России потребовало у «Военторга», «Спортмастера» и «HAKKI» сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь 2022. А заодно и пояснения, чтобы оценить обоснованность роста цен.

При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования, - сообщается на официальном портале УФАС по Красноярскому краю.

Данные маркетплейсов и других представителей рынка, с которыми ознакомились «Известия», свидетельствуют: цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары с 21 сентября 2022 выросли на 10–20%.

При этом «Коммерсантъ» фиксирует и рост цен в аптеках. По информации издания, покупатели приходят с выданными, по их словам, в военкоматах списками лекарств и медизделий. В них входят, например, противовирусные и анальгетики, а также различные кровоостанавливающие средства.