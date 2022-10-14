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ФАС одобрила покупку X5 Retail Group 70% доли сети «Красный Яр»

ФАС одобрила покупку X5 Retail Group 70% доли сети «Красный Яр»
Иллюстрация: ГК «Красный Яр»

Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайства Х5 Retail Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих ООО «Маяк» (супермаркетов «Слата») и «Смарт» (гастрономы «Красный Яр»).

#НОВОСТИ
На сайте ФАС сообщается, что ретейлерам предстоит выполнить ряд требований. Так, при покупке «Красного Яра» нужно до 1 октября 2023 снизить до 35% долю от общего объема оборота продовольственных товаров в границах одного из муниципальных образований Красноярского края. Все контракты, которые ранее были заключены с поставщиками продовольственных товаров, должны быть исполнены, несмотря на смену собственника.
 
По требованию ФАС в течение года после закрытия сделки в магазинах «Слата» и «Красный Яр» наценки на крупы, макароны, масло растительное, муку, соль, чай, яблоки, яйца, некоторое мясо и рыбу не должны превышать 10% от закупочной цены. А на капусту, картофель, свеклу, лук, кефир, сливочное масло, молоко, сахар-песок, творог и белый хлеб наценка не должна превышать 5 %. 
Их неисполнение влечет за собой административную ответственность и является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа», — говорится в сообщении ФАС.
Ходатайства о приобретении ГК «Красный Яр» и «Слата» были направлены в ФАС в начале августа. Как сообщалось ранее, после закрытия сделки сети продолжат работу под своим брендами, также сохранят все основные операционные процессы. 
 
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Автор: Петр Савельев
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