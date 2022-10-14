ФАС одобрила покупку X5 Retail Group 70% доли сети «Красный Яр»
Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайства Х5 Retail Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих ООО «Маяк» (супермаркетов «Слата») и «Смарт» (гастрономы «Красный Яр»).
Их неисполнение влечет за собой административную ответственность и является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа», — говорится в сообщении ФАС.
Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении ходатайства от Х5 Retail Group о приобретении по 70% долей в торговой сети «Красный яр».
В Красноярске назвали лучшие торговые сети
Лучшими торговыми сетями города признаны гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Конкурс ко Дню работника торговли организовало Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»
X5 Retail Group N.V., которая управляет «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», приобретет большую часть доли ведущих ритейлеров Восточной Сибири, ГК «Красный Яр» и «Слата».