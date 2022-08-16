ФАС получила от Х5 Group ходатайство о приобретении 70% доли сети «Красный Яр»

Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении ходатайства от Х5 Retail Group о приобретении по 70% долей в торговой сети «Красный яр».

Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок ретейла», — сообщает пресс-служба ФАС России.

В начале августа Х5 Group (в Сибири представлена сетью из 1095 магазинов «Пятерочка») сообщила о договоренностях с «Красным яром» по приобретению контрольной доли.

В результате сделки сеть продолжит работу под собственным брендом с сохранением операционных процессов.

Для управления будет создана специальная управляющая компания.

Сумма сделки не разглашается. По оценкам экспертов доля в ГК «Красный яр» могла стоить 1,8…2,6 млрд рублей.

Напомним, что ГК «Красный яр» управляет 226 магазинами в Красноярском крае, Хакасии и Туве в двух сетевых форматах: гастрономы «Красный яр» и дискаунтеры «Батон». Совокупная торговая площадь магазинов составляет 103,5 тыс. кв. м.

«Красный яр» с 2021 входит в объединение торговых сетей Восточной Сибири и Дальнего Востока «Восточный союз», которое также включает иркутскую «Слата» и хабаровскую ДВ «Невада» (сеть «Самбери»).

Справка X5 Retail Group N.V. — ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая в данный момент торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».

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