Сеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценники

Эксперимент компания начала около года назад и теперь решила расширить эту практику.

Шесть магазинов группы компаний «Красный Яр» перевели на электронные ценники. Речь идет о пяти дискаунтерах «Батон» и одном гастрономе «Красный Яр», сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Красный Яр» начал оцифровывать ценники в своих магазинах в сентябре 2021 года с супермаркета на Карла Маркса, 133.

За 11 месяцев электронные ценники доказали свою эффективность. Ключевым показателем стало сокращение до нуля количества обращений со стороны покупателей по поводу на несоответствия цены на полке и на кассе в оборудованных дискаунтерах и гастрономе. Это позволило повысить лояльность покупателей к магазинам и положительно отразилось на их товарообороте», — рассказали в компании.

Новый ценники установлены в следующих магазинах:

«Красный Яр»

пр. Красноярский рабочий, 120

«Батон»

ул. 60 лет Октября, д. 42;

ул. Алеши Тимошенкова, д. 189;

ул. Воронова, д. 20;

ул. Матросова, д. 9;

ул. Амурская, д.30.

В итоге, на сегодня электронными ценниками оборудовано два магазина «Красный Яр» и семь «Батонов».

Наш опыт показал наибольшую эффективность данной технологии именно для формата дискаунтер. Электронные ценники позволяют разгрузить сотрудников, а высвободившееся время они уделяют наполнению полок товаром и работе на кассах. Все это в совокупности улучшает сервис и повышает лояльность покупателей», — рассказала руководитель группы компаний «Красный Яр» Анжела Рябова.

В пресс-службе ритейлера рассказали DK.RU, что намерены продолжать внедрять электронные ценники в своих магазинах, но о конкретных планах пока умолчали. Также в компании не раскрыли объем инвестиций в оцифровывание ценников в последних шести магазинах, но уточнили, что они (ценники) находятся в аренде.