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Seabass Group обновила производство и собственную торговую марку

Seabass Group обновила производство и собственную торговую марку
Иллюстрация: Seabass Group

С ней компания планирует зайти в розничные сети Красноярска. Причем не только в формате shop-in-shop, но и встать на полку.

#НОВОСТИ
Собственное производство Seabass Group обзавелось торговой маркой. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе компании. Теперь вся их продукция (пресервы, полуфабрикаты и т.п. — всего более 60 наименований) будет выпускаться под брендом «Морской волк», который разработала маркетолого Марина Романцова.
Раньше свою продукцию мы распространяли под маркой Seabass Group. И это была продукция премиального класса. Сейчас мы разработали новую — более демократичную — линейку, которая и будет выпускаться под брендом „Морской волк“. Постепенно переведем под него весь ассортимент», — рассказали в компании.
На сегодня продукция производства Seabass Group в Красноярске продается только в трех магазинах сети «Командор». Там она представлена в формате shop-in-shop. Однако в перспективе компания планирует, что называется, встать на полку — поставлять свои продукты в рамках закупок сетей.
Заходить на полку мы будем через дистрибуторов. Сейчас как раз ведем переговоры об этом. В планах „Командор“, „Аллея“ и „Красный Яр“. На сегодня мы способны производить примерно тонну продукции в неделю, так что определенный сегмент сможем закрыть», — говорят в Seabass Group.
Также «Морской волк» может появиться и в Москве — переговоры с сетью «ВкусВилл», начатые весной этого года, продолжаются.
 
Напомним, ранее Seabass Group был представлен в Красноярске рестораном Seabass&Sauvignon, фастфудом DogOsminog и двумя розничными магазинами — в Октябрьском и Советском районах. Однако весной этого года компания свернула розничное направление, решив переквалифицироваться в поставщиков розницы. Правда, тогда речь шла лишь о столичных сетях.
 
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Рестораторы Красноярска рассказали «ДК» о планах открытия новых заведений. Многие из них нацелены на выход далеко за пределы родного региона.

Ресторатор Хаям Аминов нацелился на розницу

В ближайшее время он планирует расширить собственное производство продуктов питания и зайти с ними в торговые сети.

Dog Osminog готовится выйти за пределы Красноярска. По франшизе

Двигаться в этом направлении проект начал еще в прошлом году, но первые результаты появились относительно недавно.

 

Автор: Петр Савельев
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