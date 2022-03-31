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Seabass Group свернула розницу в Красноярске и нацелилась на Москву

Seabass Group свернула розницу в Красноярске и нацелилась на Москву
Иллюстрация: Seabass Group

Компания закрыла все свои магазины, чтобы переквалифицироваться на поставки в крупные столичные сети.

#НОВОСТИ
Красноярская компания Seabass Group свернула свою классическую розницу. До этого она была представлена в городе рестораном Seabass&Sauvignon, фастфудом DogOsminog и двумя розничными магазинами — в Октябрьском и Советском районах. Эти две торговые точки компания и закрыла.
 
Как рассказала DK.RU директор Seabass Group Екатерина Березина, основная причина сворачивания розничного направления состоит в том, что свежая и охлажденная рыба, которая приносила магазинам большую часть выручки, либо очень сильно подорожала, либо ее нет на рынке.
Плюс к этому, мы сейчас вышли на московский рынок в качестве поставщиков крупных торговых сетей, а их интересуют только большие партии. Поэтому мы решили переквалифицировать наше производство под этот формат», — рассказывает Березина.
По ее словам, с одной сетью Seabass Group уже договорились — это «ВкусВилл». Еще с несколькими сейчас идут переговоры.
 
Из Красноярска продукция Seabass Group также не исчезнет — компания договорилась с сетью «Командор» о присутствии в их магазинах в формате shop-in-shop. 
На сегодня, в качестве пилотного проекта, согласовано четыре таких точки», — говорит Екатерина Березина.
Сворачивать направление общепита в Seabass Group не собираются.
 
Напомним, что на месте одного из магазинов Seabass Group в скором времени откроется совместный проект компаний «Рыба Пила» и «Коза Дереза».
 
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Автор: Евгений Волошинский
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