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Ресторатор Хаям Аминов нацелился на розницу

Ресторатор Хаям Аминов нацелился на розницу
Иллюстрация: Хаям Аминов/соцсети

В ближайшее время он планирует расширить собственное производство продуктов питания и зайти с ними в торговые сети.

#НОВОСТИ
Собственное производство ресторана FRESCO в Красноярске будет расширено и сменит дислокацию. Об этом DK.RU рассказал владелец заведения Хаям Аминов.
 
Ранее производство работало в рамках ресторана, который был расположен на пр. Мира. Но после его переезда на Театральную площадь, Аминов решил расширить и эту часть своего бизнеса.
Оно увеличится в объемах и станет полноценным производством продуктов питания, которые мы планируем распространять в том числе через торговые сети», — рассказал ресторатор.
Где именно будет расположено производство и до каких масштабов оно будет расширено, Аминов пока не раскрывает — как, впрочем, и другие детали. Запустить производство в новом формате он планирует в течение ближайших 3-4 месяцев.
 
Хаям Аминов не первый ресторатор, нацелившийся на розницу как поставщик. В конце марта стало известно, что красноярская компания Seabass Group (проекты Seabass&Sauvignon и DogOsminog) решила переквалифицироваться с классической розницы (у нее было два магазина в Красноярске) на поставки морепродуктов в московские торговые сети.
 
Еще раньше, в 2016 году, траттория Formaggi (входит в Bellini Group) открыла одноименную сыроварню, продукция которой стала поставляться в красноярский общепит и розницу. Это, кстати, стало ответом рестораторов на первые санкции, из-за которых на рынке возник дефицит хороших сыров.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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