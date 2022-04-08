Dog Osminog готовится выйти за пределы Красноярска. По франшизе
Двигаться в этом направлении проект начал еще в прошлом году, но первые результаты появились относительно недавно.
Вообще, открывать точку общепита „с нуля“ — мероприятие не из дешевых. Особенно сегодня. Собственно поэтому нельзя сказать, что на нашу франшизу есть большой спрос», — рассказывает Березина.
Вообще, первый Dog Osminog по франшизе должен был открыться в начале этого года в Сочи. Но из-из сложностей с землей в том месте, где его хотели запустить наши партнеры, пришлось отложить проект. Сейчас же есть еще две заявки, которые мы активно отрабатываем, и, надеюсь, в ближайшее время наш бренд появиться еще в двух сибирских городах», — говорит Екатерина Березина.
В поисках гастрономических впечатлений можно пойти в ресторан высокой кухни, а можно — в заведение, отличающееся от привычного общепита кухней, дизайном или концепцией.
Ресторан Mike&Molly на Взлетке поменяет формат и сменит вывеску
Известный в Красноярске ресторан Mike&Molly, расположенный в микрорайоне Взлетка, в скором времени изменит вывеску и формат.
-
«Кина не будет»: последнее кнайпе «Кино и немцы» в Красноярске закрылось
В городе работало два заведения с таким названием. Одно из них прекратило работу летом прошлого года, другое — сейчас.
-
«Рыба Пила» и «Коза-Дереза» запускают совместный проект
Компании на двоих откроют магазин в Октябрьском районе Красноярска. Раньше на этом месте была другая точка, где торговали рыбой и морепродуктами.
-
Новая «Панда и гусь» откроется на Свободном в середине апреля
Проект этого заведения стартовал еще летом 2021 года, но потом был заморожен. Вернулся к нему Евгений Пономарев только в марте 2022-го.
-
Откройте «Глас»: в Красноярске появится новый винный бар
Слоган нового заведения: «Нашаманимся?». Помимо классического барного арсенала событий, здесь обещают проводить и другие мероприятия.
-
Новый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади Красноярска
Переезд заведения начался еще в октябре прошлого года. Однако его владелец долгое время не раскрывал, где ресторан откроется вновь.