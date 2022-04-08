Dog Osminog готовится выйти за пределы Красноярска. По франшизе

Двигаться в этом направлении проект начал еще в прошлом году, но первые результаты появились относительно недавно.

Первый морской фастфуд Красноярска Dog Osminog (входит в Seabass Group) готовится заключить два первых договора франшизы. Об этом DK.RU рассказала директор ресторанной группы Екатерина Березина.

По ее словам, на сегодня в компанию поступило порядка 300 заявок от потенциальных франчайзи. Но подавляющее большинство из них — холодные.

Вообще, открывать точку общепита „с нуля“ — мероприятие не из дешевых. Особенно сегодня. Собственно поэтому нельзя сказать, что на нашу франшизу есть большой спрос», — рассказывает Березина.

Продается франшиза Dog Osminog’а в двух вариантах: фуд-корт и ресторан быстрого питания. Паушальный взнос (собственно, цена франшизы) для обоих одинаков — 1,5 млн рублей. А вот объем инвестиций в открытие различный: для фуд-корта это 11 млн рублей при 80 кв.м., а для ресторана — 13 млн при 200 кв.м. (размер паушального взноса также зависит от площади будущего заведения). Роялти в первый год составит 3% от оборота, а дальше — 5%.

Справедливости ради стоит сказать, что Dog Osminog упаковали во франшизу еще осенью 2021 года (сам же ресторан появился на карте Красноярска в конце 2020-го). Соответственно и инвестиции указаны в ценах того времени.

Вообще, первый Dog Osminog по франшизе должен был открыться в начале этого года в Сочи. Но из-из сложностей с землей в том месте, где его хотели запустить наши партнеры, пришлось отложить проект. Сейчас же есть еще две заявки, которые мы активно отрабатываем, и, надеюсь, в ближайшее время наш бренд появиться еще в двух сибирских городах», — говорит Екатерина Березина.

Напомним, что в марте этого года Seabass Group свернула свой розничный проект — Seabass Market — решив переориентироваться на поставки рыбы в торговые сети Москвы. Однако общепит — ресторан Seabass&Sauvignon и фуд-корт Dog Osminog — компания закрывать не собирается.

Читайте также: