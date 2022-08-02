«Козу-дерезу» обвинили в нарушении санитарного законодательства. С опозданием

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что на ферме выявлены нарушения. Однако, как выяснилось, все они уже устранены.

По информации, опубликованной 2 августа в телеграм-канале надзорного ведомства, на ферме «Коза-дереза» допущена реализация молочной продукции без документов, подтверждающих ее соответствие обязательным требованиям.

Помимо этого, у организации отсутствует декларация о соответствии на пищевую продукцию, не проводится лабораторный контроль произведенной пищевой продукции и сырья. А один из сотрудников, работающий на производстве пищевой продукции, несвоевременно прошел медицинский осмотр.

«За выявленные нарушения ИП Болсуновский А. И. был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», – сообщил Роспотребнадзор в телеграм-канале.

Как рассказал DK.RU владелец фермы Андрей Болсуновский, эти нарушения были выявлены еще весной, они все давно устранены. Штраф бизнесмен также уже заплатил.

В Роспотребнадзоре DK.RU слова Андрея Болсуновского подтвердили. На вопрос, почему информация была опубликована с опозданием, отметили, что «так бывает»:

«Оплатил 30 тыс. руб. Мы информацию добавили в материал. Это было в конце мая. Ну, вот бывает такое. К нам тоже информация не сразу поступает. Так получилось. Но факт остается фактом – нарушение было».

Напомним, «Коза-дереза» находится в Емельяновом районе. Продукцию фермы можно также купить в нескольких торговых центрах Красноярска.

В 2018 году ферма «Коза-дереза» стала лауреатом ежегодного Всероссийского конкурса среди фермерских хозяйств в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма».

Ранее DK.RU сообщал, что «Коза-Дереза» и «Рыба Пила» запускают совместный проект — компании на двоих откроют магазин в Октябрьском районе Красноярска.

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