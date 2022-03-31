«Рыба Пила» и «Коза-Дереза» запускают совместный проект

Компании на двоих откроют магазин в Октябрьском районе Красноярска. Раньше на этом месте была другая точка, где торговали рыбой и морепродуктами.

В Октябрьском районе Красноярска откроется магазин компаний «Рыба Пила» и «Коза-Дереза». Об этом DK.RU рассказала основательница «Рыбы» Светлана Буриченко.

Магазин будет расположен на ул. Годенко, 6 — в помещении, где раньше находился маркет компании Seabass Group (ресторан Seabass&Sauvignon, фастфуд DogOsminog). По словам Буриченко, недавно руководство компании приняло решение закрыть торговую точку и предложило ей занять эти площади. Однако для «Рыбы Пилы» размеры помещения оказались великоваты.

Тогда я стала думать, кого позвать в партнеры. Основная задача была в том, что его продукция должна быть высокого качества, чтобы привлекать аудиторию, которая заинтересуется и нашим товаром, а наши покупатели, соответственно, получат расширенный ассортимент», — рассказывает Светлана Буриченко.

Выбор пал на «Козу Дерезу» Андрея Болсуновского.

Ближайшая наша торговая точка к этому району находится на „Гремячей гриве“ и она не может удовлетворить существующий спрос. Поэтому я и принял предложение „Рыбы Пилы“», — говорит он.

И для Буриченко, и для Болсуновского магазин на Годенко станет четвертой торговой точкой в Красноярске. Ассортимент здесь будет немного шире, чем в других: «Рыба Пила» добавит к нему готовые обеды собственного производства, которые недавно появились в линейке, а в «Козе Дерезе», помимо сыров и полуфабрикатов, можно будет купить сладкие сувениры, за которыми раньше нужно было бы ехать на ферму.

Об объеме инвестиций в проект Буриченко говорит уклончиво — «больше 2 млн рублей, но меньше 5 млн». Прогнозировать же сроки окупаемости, сейчас она не берется.

Но судя по экономике магазина Seabass Group, которую мне показывали, место здесь бойкое», — рассказала основательница «Рыбы Пилы».

Что послужило причиной закрытия точки Seabass Group пока выяснить не удалось. «Рыба Пила» и «Коза Дереза» откроются в этом месте 7 апреля (так планирует Буриченко).

Напомним, что первый магазин «Рыба Пила» открылся в Красноярске в 2019 году, а в 2021-м Светлана Буриченко получила премию «Человек года» от журнала «Деловой квартал» в номинации «Новые лица в бизнесе». Андрей Болсуновский более опытный предприниматель — «Коза Дереза» живет на рынке с 2014 года.

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