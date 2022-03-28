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Новый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади Красноярска

рендер одного из залов нового ресторана
рендер одного из залов нового ресторана. Иллюстрация: https://t.me/modno15minut

Переезд заведения начался еще в октябре прошлого года. Однако его владелец долгое время не раскрывал, где ресторан откроется вновь.

#НОВОСТИ
Обновленный ресторан Fresco откроется в Красноярске в апреле 2022 года. Об этом сообщил телеграм-канал «В эти 15 минут модно...».
Перезапуск ресторана FRESCO в подземном „гроте“ у театра Оперы и Балета. Очень амбициозный и хитроустроенный проект. Открытие — вторая половина апреля», — сказано в посте, анонсирующем ожидаемые события апреля.
Других подробностей не раскрывается. Связаться же с владельцем заведения — Хаямом Аминовым — не удалось.
 
Однако тот же ТГ-канала в начале марта писал, что обновленный и сменивший дислокацию Fresco (ранее он располагался на пр. Мира) будет рассчитан на 200 мест, при нем будет обустроена вертикальная ферма и винный погреб.
 
Осенью прошлого года, когда Аминов затеял этот переезд, он рассказывал DK.RU о том, что Fresco перерос прежнее помещение и ему нужно расширяться. А заведение на пр. Мира Аминов планировал переформатировать под азиатскую кухню.
 
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Заведение проработало в городе почти шесть лет.

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Автор: Петр Савельев
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