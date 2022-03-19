Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»

Федеральная специализированная алкогольная сеть «Красное&Белое» скоро откроется в Красноярске.

Информация об этом появилась полгода назад. Однако ритейлер медлил. В настоящее время сеть винных магазинов приступила к набору персонала.

На сайтах по поиску работу размещены объявления об открытии вакансий техника, специалиста по поиску недвижимости и инспектора службы безопасности для компании. Первая точка сети откроется в жилом районе «Южный берег». Именно там появился магазин с фирменной вывеской ритейлера.

Представители сети пока не называют точную дату открытия, но сообщают, что в Красноярске будет запущено несколько торговых точек.

Добавим, сеть магазинов «Красное&Белое» входит в Mercury Retail Group. Компания управляет магазинами торговых сетей «Красное&Белое» и «Бристоль».