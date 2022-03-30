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«Откройте „Глас“»: в Красноярске появится новый винный бар

«Откройте „Глас“»: в Красноярске появится новый винный бар
Иллюстрация: vk.com/glas.wine

Слоган нового заведения: «Нашаманимся?». Помимо классического барного арсенала событий, здесь обещают проводить и другие мероприятия.

#НОВОСТИ
В центре Красноярска откроется новый винный бар «Глас». Об этом сообщили в соцсетях заведения.
„Глас“ — это не просто бар с вином в центре города. Это объединение новой культуры и взгляда современного поколения. Это комьюнити для единомышленников в сфере вина, гастрономии, музыки и искусства», — сказано в посте, описывающем идею заведения.
Идейными вдохновителями нового бара, по данным «Города Примы», являются Кристина и Никита Лучинкины (The Welcome bar, All u need bistro).
Создатели проекта планируют запустить динамичную карту, то есть по несколько позиций будет открыться каждую неделю. Будет возможность пробовать редкие и уникальные вина. В баре будут проходить дегустации, воркшопы по искусству, гедонистические завтраки, виниловые вечера и вечеринки», — пишет издание.
Бар «Глас» будет расположен в пространстве «Сквот», что на Карла Маркса, 96. Открыть его обещают 15 апреля 2022 года.
 
Напомним, что в прошлом году Никита Лучинкин выставил на продажу два своих проекта — All You Need и Circle. Причина: разногласия с партнером — Сергеем Ломановым (младшим).

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Автор: Петр Савельев
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