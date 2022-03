«Откройте „Глас“»: в Красноярске появится новый винный бар

В центре Красноярска откроется новый винный бар «Глас». Об этом сообщили в соцсетях заведения.

Идейными вдохновителями нового бара, по данным «Города Примы», являются Кристина и Никита Лучинкины (The Welcome bar, All u need bistro).

Создатели проекта планируют запустить динамичную карту, то есть по несколько позиций будет открыться каждую неделю. Будет возможность пробовать редкие и уникальные вина. В баре будут проходить дегустации, воркшопы по искусству, гедонистические завтраки, виниловые вечера и вечеринки», — пишет издание.

Бар «Глас» будет расположен в пространстве «Сквот», что на Карла Маркса, 96. Открыть его обещают 15 апреля 2022 года.