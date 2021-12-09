«Человек года»: в Красноярске выбрали лучшего молодого предпринимателя

Одна из самых многочисленных номинаций в этом году собрала более двух десятков предпринимателей, работающих на рынке не более шести лет. Лидерами стали производители еды.

На церемонии вручения премии «Человек года — 2021», которая сейчас проходит в Красноярске, объявили победителя в номинации «Новые лица бизнеса».

Изначально на это звание претендовало 23 предпринимателя, которые начали свое дело не более шести лет назад. Экспертный совет отобрал 10 из них, которые и вошли в шорт-лист номинации. По итогу анкетирования тройка лидеров выглядела так:

Светлана Буриченко, сеть магазинов «Рыба Пила»;

Анжелика Осипова, бренд «ЧудоФермер»;

Наталья Трущелёва, пекарня «Формула хлеба».

Победителя же определяли на самой церемонии путем интерактивного голосования ее гостей и участников. Большинство их голосов получила

основатель сети магазинов «Рыба Пила» Светлана Буриченко. Ее проект стартовал в 2019 году с одного магазина. Сейчас их уже три, среди которых флагман в крупном торговом центре Красноярска. Собственное производство компании способно выпускать на рынок до двух тонн различной продукции в месяц. За 2021 года количество покупателей и выручка компании выросли в 2,5 раза.

Номинация «Новые лица бизнеса» в премии «Человек года» в этом году появилась впервые. Ее учредителем стал давний партнер премии красноярский филиал банка «Открытие» и лично его управляющий Наталья Потапова.

Добавим, что премия «Человек года» в 2021 году вручается уже в 12 раз. Ее организатором и учредителем является журнал «Деловой квартал».

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.