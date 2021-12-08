Человек года - 2021: номинация «Новые лица бизнеса»

Начинающие предприниматели частенько остаются незамеченными, а ведь именно они и формируют тот костяк экономики, без которого качество жизни было бы значительно хуже.

Поэтому в 2021 году премия «Человек года» и решила ввести номинацию «Новые лица», в которой отметить предпринимателей, работающих на рынке не более шести лет. Учредителем номинации стал банк «Открытие» в лице управляющего красноярским филиалом Натальи Потаповой. Банк плотно работает с представителями малого и среднего бизнеса, поэтому хорошо представляет те проблемы, с которыми тот сталкивается, и задачи, которые приходится решать.

Светлана Буриченко, сеть рыбных магазинов «Рыба пила» сеть рыбных магазинов «Рыба пила»

Начав свою историю в 2019 году с одного магазина, сегодня «Рыба пила» представлена в Красноярске тремя торговыми точками, среди которых флагман — в крупном торговом центре города. Особой гордостью компании является собственное производство мощностью до 2 тонн в месяц. Благодаря ему в ассортименте магазинов не только сама рыба и морепродукты, но и изделия из них, включая полуфабрикаты.

Факт: В 2021 году компания «Рыба пила» стала поставщиком ресторанов Bellini Group. Плюс к этому в планах расширение производства и географии поставок.

Цифра: Количество покупателей и выручка компании в 2021 году выросли в 2,5 раза по отношению к 2020-му.

Владислав Володин, «Много мяса» «Много мяса»

Торговать мясом компания начала в 2016 году. За эти годы география продаж расширилась практически на полстраны — от Кызыла до Дальнего Востока. Основной источник сырья — в Хакасии и Красноярском крае, где у «Много мяса» порядка 200 поставщиков и 6 собственных боен, что позволяет поддерживать объемы поставок. В планах компании выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга.

Факт: Полтора года назад компания вывела на рынок собственный бренд мясных консервов — агрохолдинг «Абанкаский». Сейчас они представлены не только в торговых сетях Красноярска, но и на крупных маркетплейсах.

Цифра: Цена тушенки от агрохолдинга «Абанкаский» — 110 рублей при качестве, сопоставимом с дорогими образцами.

Ульяна Гельбова, Daily Wines Daily Wines

Проект появился на рынке Красноярска в 2021 году. Безалкогольные вина для города были в диковинку. Но за счет активной работы компании удалось закрепиться на этом рынке и даже стать поставщиком ресторанов Bellini Group. В ближайших планах выход в торговые сети, в том числе иногородние.

В коллаборации с другим красноярским проектом — «Робимаркет» — компания обкатывает на городе формат автоматизированной торговли безалкогольным вином. В планах тиражировать эту идею на другие города.

Факт: В линейке Daily Wines «тихое» вино из Германии, Испании и Италии подобрано красноярским сомелье Илоной Костецкой.

Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик» сеть детских садов «Лучик»

Мужчина, занимающийся детскими садами, — явление само по себе редкое. За последний год он открыл два больших филиала — в Академгородке и в Советском районе. Теперь их четыре. Один из них считается едва ли не лучшим частным детсадом Красноярска, поскольку проектировался специально для этих целей.

Профессиональные педагоги «Лучика», все с высшим образованием, занимаются с детьми рисованием, английским языком, математикой и другими развивающими дисциплинами. В штате есть даже логопед и психолог.

Факт: До конца 2021 года все детские сады «Лучика» будут лицензированы, чем в Красноярске мало кто из частников может похвастаться.

Цифра: Общая численность детей «Лучика» составляет 240 человек, 142 из них посещают его по контракту с муниципалитетом.

Жанна Дорошенко, сеть клиник «Сантем» сеть клиник «Сантем»

«Сантем» — единственная частная медицинская организация Красноярска, работающая по модели семейных врачей. Первая клиника появилась в городе в 2016 году. Основной сложностью тогда стало то, что таких специалистов в городе просто нет, их не готовят. Чтобы решить эту проблему, компания открыла собственный университет с образовательной лицензией, в котором врач проходит подготовку по 16 направлениям.

Факт: Сейчас у «Сантема» две клиники в Красноярске на 35 кабинетов (на старте их было всего два), а в 2022 году компания планирует отрыть третью.

Цифра: Работая по системе ОМС, «Сантем» обслуживает порядка 7500 прикрепленных пациентов.

Любовь Логинова, проект «Мама фермер» проект «Мама фермер»

Начавшись в 2016 году с домашней кухни и нескольких кроликов, сейчас компания производит и продает полуфабрикаты из мяса этих животных. В Красноярске у нее две собственные торговые точки. Плюс ее продукция представлена в десяти магазинах города.

В планах на следующий год открыть собственный магазин с производством. Сейчас под него ищутся площади.

Факт: Продукцию «Мамы фермера» заказывают и люди из других городов (и даже стран), но пока это лишь штучные заказы, которые выполняются в индивидуальном порядке.

Альбина Макаренко, косметика «Альма» косметика «Альма»

«Альма» — это бренд органической косметики, производство которой находится в Томске, а центром дистрибуции является Красноярск. Стартовал проект в 2016 году, после того как Макаренко, будучи тренером по гимнастике лица и автором методики омоложения, увлеклась созданием рецептур косметических средств, которые были бы максимально экологичными и полезными.

Сейчас в команде «Альмы» четыре технолога, которые постоянно работают над улучшением продукции и новыми образцами.

Факт: В некоторых образцах косметики «Альма» нет даже консервантов, а концентрация активных веществ в каждом средстве находится на максимально допустимом уровне.

Цифра: В линейке бренда представлено шесть косметических продуктов.

Роман Музеников, мастерская «Матео» мастерская «Матео»

Мастерская «Матео» — это производство изделий из стеклопластика для благоустройства различных пространств, которое возникло три года назад. Сейчас компания активно работает с властями Красноярска, изготавливая топиари-фигуры для благоустройства города. Несколько проектов уже реализовано. Визитной же карточкой мастерской можно считать парк «ЮККА» у торгового центра Red Sail.

Факт: В 2022 году «Матео» открывает еще один топиари-парк в Красноярске, а в планах создать сеть таких пространств по всей стране.

Цифра: За первый месяц работы парка у Red Sail его посетили 30 тыс. человек.

Анжелика Осипова, мясной бутик «ЧудоФермер» мясной бутик «ЧудоФермер»

Производством и продажей мясных деликатесов Осипова занялась в 2018 году, после того как покинула пост коммерческого директора компании «СибТайм». Бренд «ЧудоФермер» появился несколько позже, а на первых порах она работала исключительно в режиме доставки. Причем развозила сама. Параллельно с этим вела переговоры с «Командором». В итоге вопрос решился положительно, под конец года компания открыла в гипермаркете ритейлера точку в формате shop-in-shop.

Факт: Сейчас «ЧудоФермер» — это не только торговля, но и собственное производство натуральных мясных деликатесов из свинины, говядины, баранины, индейки, оленины и маралятины.

Цифра: В линейке собственной продукции порядка 200 наименований.

Наталья Трущелева, пекарня «Формула хлеба» пекарня «Формула хлеба»

Первый безглютеновый хлеб под этим брендом появился в Красноярске три года назад. Тогда он был испечен на домашней кухне. Теперь же «Формула хлеба» — это три торговые точки и собственное производство, продукцию которого знают по всей России. Печется хлеб компании исключительно на закваске из собственной муки.

В этом году компания стала поставлять хлеб в четыре ресторана Bellini Group и разработала пять новых продуктов. Плюс открыла новое производство хлеба в вакууме, с которым вышла на Wildberries под новым брендом «БулкиХод».

Факт: После появления продукции «Формулы хлеба» на маркетплейсах ее стали заказывать из других городов и даже стран — к примеру, из Австралии и Америки.

Цифра: В сутки «Формула хлеба» продает 350–400 буханок ценой 250–350 рублей за штуку.

Мнение эксперта

Наталья Потапова, управляющий красноярским филиалом банка «Открытие» — Предприниматели — это те люди, которые и делают сегодняшнюю Россию. Очень важно хотя бы раз в год собирать их и отмечать лучших. Поэтому мы являемся партнерами премии и решили в этом году стать учредителями номинации «Новые лица». И в этом нет ничего удивительного, ведь банк «Открытие» очень плотно работает с бизнесом, причем не только с крупным. Мы стремимся стать банком № 1 для малого бизнеса.

Подготовил Евгений Волошинский