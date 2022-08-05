В Красноярске облагораживают места уличной торговли
В городе благоустроили 723 места стихийной уличной торговли. Оборудованные места появились в 7 районах Красноярска по инициативе губернатора региона Александра Усса.
Обустраивать места стихийной торговали власти начали еще в прошлом году. Во внимание принимали и предложения красноярцев, которые пользуются этими торговыми точками.
«Первые результаты уже есть, однако нам необходимо двигаться дальше. Мы ориентируемся на лучшие образцы, которые будут украшать наши улицы и дадут больше возможностей для прямых продаж», ‒ сказал Александр Усс.
Благоустраивать места для садоводов продолжат во всех районах Красноярска. Места определяли с учётом пожеланий горожан. Кроме того, сами садоводы высказали ряд предложений по благоустройству их торговых мест.
«Мы их обязательно учтем, внесем необходимые корректировки в техническое задание по изготовлению локальных мест продаж», ‒ сообщил исполняющий обязанности главы города Красноярска Владислав Логинов.
Кроме того, по поручению губернатора, в городе развивают ярмарки и торговлю выходного дня. В этом году на территории края состоялось более 1200 ярмарок.
В Красноярске организовано 10 мест, куда каждые выходные съезжаются сельхозпроизводители и ремесленники с разных районов края.
Ранее DK.RU сообщал, что начинающим фермерам региона раздали 90 млн рублей на развитие агробизнеса. Деньги выделяли по грантовому конкурсу. Каждый из 20 фермеров, победителей конкурса, получил от 3 до 6 млн рублей при условии софинансирования в размере не менее 10%.
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