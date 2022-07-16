Малый и средний бизнес освободили от налогов до 2025
С инициативой выступил Александр Бурков, глава Омской области, депутаты поддержали ее во время очередной сессии Заксобрания.
Мера расширит преференции для предпринимателей, зарегистрированных впервые и применяющих УСН или патенты — для них будет установлена налоговая ставка в 0%.
Кроме того, народные избранники поддержали инициативу по освобождению омских кинотеатров от уплаты налога на имущество за 2022 в 50% от установленной ставки.
По словам губернатора Буркова, благодаря налоговым льготам в 2021 бизнесмены, работающие по УСН, смогли сэкономить 7,3 млрд рублей.
Омские предприниматели смогли выдержать удар со стороны коронавирусных ограничений. Думаю, новые вызовы не станут для них препятствием, скорее — новыми возможностями», — заявил сибирский губернатор.
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