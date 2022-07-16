Малый и средний бизнес освободили от налогов до 2025

С инициативой выступил Александр Бурков, глава Омской области, депутаты поддержали ее во время очередной сессии Заксобрания.

Мера расширит преференции для предпринимателей, зарегистрированных впервые и применяющих УСН или патенты — для них будет установлена налоговая ставка в 0%.

Кроме того, народные избранники поддержали инициативу по освобождению омских кинотеатров от уплаты налога на имущество за 2022 в 50% от установленной ставки.

По словам губернатора Буркова, благодаря налоговым льготам в 2021 бизнесмены, работающие по УСН, смогли сэкономить 7,3 млрд рублей.

Омские предприниматели смогли выдержать удар со стороны коронавирусных ограничений. Думаю, новые вызовы не станут для них препятствием, скорее — новыми возможностями», — заявил сибирский губернатор.

Читайте далее

Осенью 2021 г. губернаторопад не состоялся. Когда ждать отставок и кто под угрозой? «То ли война, то ли не война с Западом «съедает» все силы и Путина, и правительства. Поэтому отставки губернаторов, полагаю, перенесены на февраль-март» — Илья Гращенков. Новости ДК Екатеринбург