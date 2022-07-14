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Делегация республики Узбекистан посетила с официальным визитом Красноярский край

Делегация республики Узбекистан посетила с официальным визитом Красноярский край
Иллюстрация: krskstate.ru

Стороны обсудили вопросы трудовой миграции, а также перспективы торговли между республикой и краем. Встреча прошла в правительстве региона.

#НОВОСТИ

Там рассказали, что Красноярский край заинтересован в привлечении трудов ресурсов. В регионе ждут как высококвалифицированных инженерных специалистов, так и простых рабочих.

По словам руководителя администрации Губернатора края Сергея Пономаренко, работа в крае есть, и в ближайшее время ее будет еще больше.

«Красноярский край — один из крупнейших и динамично развивающихся регионов России. Он входит в первую десятку по основным макроэкономическим показателям. На его территории реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, которым нужны квалифицированные кадры. Мы открыты для взаимодействия», — заявил он.

Отметим, Красноярский край стал пилотным регионом, где в числе первых реализуется проект в рамках соглашения между Правительством РФ и Правительством Узбекистана об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.

Кроме того, представители республики и края обсудили вопросы торговли.

Как отметили в правительстве, Красноярский край находится в поиске новых рынков, а Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Красноярского края на пространстве СНГ.

По результатам 2021 года товарооборот между республикой и краем вырос на 30% и составил более 149 млн долларов.

Край поставляет в Узбекистан драгоценные камни и металлы, древесину и изделия из нее. За прошлый год в два раза вырос импорт узбекского трикотажа в край. и крае вырос на 30% и составил более 149 млн долларов.

Ранее DK.RU сообщал, что делегация Красноярского края побывала с рабочим визитом в Монголии. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, культуры, туризма, сельского хозяйства и геологоразведки.

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Автор: Юлия Тарабан
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