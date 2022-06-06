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Делегация Красноярского края отправилась в Монголию

Делегация Красноярского края отправилась в Монголию
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: Kanenori

О поездке рассказал губернатор Александр Усс в своём телеграм-канале. Он записал видеообращение и сообщил, что поездка готовилась достаточно долго, в течение полутора месяцев.

#НОВОСТИ

«В связи с серьёзным осложнением международной обстановки и экономическими вызовами возникает необходимость искать новые нетрадиционные выходы за рубеж, прежде всего, на Азиатские рынки. В этой связи большая делегация Красноярского края выезжает Монголию, поскольку кроме нас никто такие задачи не решит», — сообщил глава региона.

Губернатор заявил, что делегация надеется «на хорошие практические результаты».

Ранее Александр Усс выступил на сессии «Енисейская Сибирь — окно в Азию» и заявил, что Восток сейчас является главным направлением развития экономики России.

Он добавил, что уже сейчас 50% всей внешнеторговой деятельности края ориентировано на Китай. 

Ранее DK.RU сообщал, что Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России заявил, что «российская экономика начала довольно быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Основные изменения структурной перестройки произойдут в ближайшие год-полтора».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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