Делегация Красноярского края отправилась в Монголию

О поездке рассказал губернатор Александр Усс в своём телеграм-канале. Он записал видеообращение и сообщил, что поездка готовилась достаточно долго, в течение полутора месяцев.

«В связи с серьёзным осложнением международной обстановки и экономическими вызовами возникает необходимость искать новые нетрадиционные выходы за рубеж, прежде всего, на Азиатские рынки. В этой связи большая делегация Красноярского края выезжает Монголию, поскольку кроме нас никто такие задачи не решит», — сообщил глава региона.

Губернатор заявил, что делегация надеется «на хорошие практические результаты».

Ранее Александр Усс выступил на сессии «Енисейская Сибирь — окно в Азию» и заявил, что Восток сейчас является главным направлением развития экономики России.

Он добавил, что уже сейчас 50% всей внешнеторговой деятельности края ориентировано на Китай.

Ранее DK.RU сообщал, что Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России заявил, что «российская экономика начала довольно быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Основные изменения структурной перестройки произойдут в ближайшие год-полтора».

Читайте также: