Полезны друг другу: делегация Красноярского края провела первые рабочие встречи в Монголии

В первый день работы делегации губернатор региона Александр Усс провел ряд деловых встреч. Он отметил, что Красноярский край и Монголия могут быть полезны друг другу в самых разных отраслях.

Так, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, культуры, туризма, сельского хозяйства и геологоразведки.

Монгольскую сторону заинтересовал красноярский опыт в лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Иностранные коллеги обсудили с Александром Уссом возможность обмена опыта с нашими специалистами в этой области», — рассказали в правительстве Красноярского края.

В свою очередь, моногольские медики готовы поделиться своими наработками и методиками в лечении болезней печени.

Александр Усс заявил, что Красноярский край и Монголию связывают давние партнёрские отношения:

«Красноярский край — это крупный промышленный регион с развитой цветной металлургией, промышленностью, энергетикой и, конечно, лесной отраслью. Институт леса в Красноярске является одним из самых авторитетных научных учреждений. Его специалисты могли бы помочь реализовать программу борьбы с опустыниванием Монголии «Миллиард деревьев».

В свою очередь, вице-премьер Правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, такие встречи позволяют лучше понять перспективы взаимоотношений

«Я уверен, что мы сможем поддерживать уже имеющиеся связи и, безусловно, ещё больше укреплять их дальше», — заявил он.

Напомним, как ранее сообал DK.RU, делегация Красноярского края во главе с губернатором отправилась в Монголию, чтобы найти новые выходы за рубеж, на Азиатские рынки.

Представители от края надеются получить по итогам поездки «хорошие практические результаты».

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