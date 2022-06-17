Единую карту жителя «Енисейская Сибирь» запустят на базе системы «Мир»
Соглашение о создании единой карты жителя «Енисейская Сибирь» на базе национальной карты подписали гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
По словам губернатора, единая карта «Енисейская Сибирь» станет удобным многофункциональным инструментом для жителей Красноярского края:
«Карта станет умным универсальным электронным ключом к современным сервисам и услугам».
«Енисейская Сибирь» объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт.
Кроме того, на единую карту жители Красноярского края смогут получать меры соцподдержки, а также пользоваться льготным проездом в транспорте.
Также новая система будет удобная и обучающимся — с помощью карты они смогут проходить в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах с учетом льгот.
«Жителям региона также будут доступны скидки при оплате покупок в местных магазинах, благодаря использованию программы лояльности платежной системы «Мир», — сообщил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
Отметим, соглашение о создании карты «Енисейская Сибирь» на базе платёжной системы «Мир» подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как отметили участники мероприятия, внедрять новую карту планируют поэтапно — в 2022-2023 годах.
Ранее DK.RU сообщал, что к разработке единой карты жителя «Енисейская Сибирь» уже приступили IT-специалисты.
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