Александр Усс вошел в состав Правительственной комиссии по развитию регионов РФ

Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Об этом рассказали в правительстве региона.

Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Комиссия формирует определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию государственной политики сфере комплексного социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований», — рассказали в правительстве края.

Кроме того, комиссия отвечает за координацию строительства, реконструкцию и капремонт объектов в регионах, отбор проектов строительства и реконструкции инфраструктурных объектов и подготовку предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.

Отметим, правительственная комиссия по региональному развитию была создана в мае 2016 года. Возглавляет ее российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

В актуализированный состав комиссии вошли действующие губернаторы, исполняющее обязанности глав регионов, главы городов федерального значения, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы РФ, представители государственных и негосударственных организаций.

Ранее DK.RU сообщал, что Александр Усс вошел в Совет директоров «Роснефти». При этом Он оказался единственным представителем власти в новом составе совета. Всего в новом Совете директоров «Роснефти» 11 членов.

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