Александр Усс вошел в Совет директоров «Роснефти»

Он оказался единственным представителем власти в новом составе совета.

Общее собрание акционеров «Роснефти» утвердило новый состав Совета директоров компании. В ряду прочих в него вошел и губернатор Красноярского края Александр Усс (информация опубликована на сайте компании).

В новом Совете директоров «Роснефти» 11 членов. В частности это:

Акимов Андрей Игоревич — Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество); Акино А. Педро, мл. — президент — главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор (Республика Филиппины); Алсуваиди Файзал — представитель компании Qatar Investment Authority (Государство Катар); Аль-Моханнади Хамад Рашид — представитель компании Qatar Investment Authority (Государство Катар) Бельмахди Тайеб — независимый директор, авторитетный эксперт нефтегазовой отрасли, имеющий 45-летний стаж работы на ключевых производственных предприятиях энергетической промышленности Ближнего Востока, занимавший руководящие должности в компании Qatar Energy (Государство Катар); Литвиненко Владимир Стефанович — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», независимый директор; Некипелов Александр Дмитриевич — директор Московской школы экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), независимый директор; Новак Александр Валентинович — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Орешкин Максим Станиславович — помощник Президента Российской Федерации; Сечин Игорь Иванович — Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»; Усс Александр Викторович — Губернатор Красноярского края.

Также акционеры утвердили годовой отчет компании и ее бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Помимо этого было решено по итогам года выплатить дивиденды в размере 41,66 рубля на акцию. В итоге общая сумма средств, которые пойдут на выплату дивидендов составит 441,5 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.

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