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«На старте взаимовыгодной работы»: Красноярский край и Монголия обсудили сотрудничество

«На старте взаимовыгодной работы»: Красноярский край и Монголия обсудили сотрудничество
Иллюстрация: krskstate.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с президентом ассоциации по поддержке экономического развития Монголии Барадием Отгонзулом.

#НОВОСТИ

Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Губернатор отметил, что регион и республику связывает многолетняя дружба и крепкие партнерские отношения.

В июне делегация из Красноярского края побывала в Монголии, там стороны обсудили новые перспективные направления сотрудничества, которые интересно развивать и краю, и республике.

По словам Александра Усса, стороны — «на старте большой взаимовыгодной работы»:

«В ходе визита в Монголию было установлено много деловых контактов, которые сейчас интенсивно прорабатываются. И мы надеемся, что в скором времени это принесет свои плоды».

В свою очередь Барадий Отгонзул отметил, что диалог, который республика и край начали в этом году, уже получил активное продолжение.

«В частности, подписано соглашение с руководством Корпорации развития Енисейской Сибири об открытии на базе нашей ассоциации красноярского представительства. В министерстве лесного хозяйства края обсудили вопросы содействия в реализации программы «Миллиард деревьев», — заявил он.

Ранее DK.RU сообщал, что в ходе поездки в Монголию делегация Красноярского края на бизнес-форуме в Улан-Баторе презентовала комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Присутствующим рассказали об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале Красноярского края, а также регионов, входящих в Енисейскую Сибирь, — республик Тыва и Хакасия.

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Автор: Юлия Тарабан
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