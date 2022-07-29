«На старте взаимовыгодной работы»: Красноярский край и Монголия обсудили сотрудничество
Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с президентом ассоциации по поддержке экономического развития Монголии Барадием Отгонзулом.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Губернатор отметил, что регион и республику связывает многолетняя дружба и крепкие партнерские отношения.
В июне делегация из Красноярского края побывала в Монголии, там стороны обсудили новые перспективные направления сотрудничества, которые интересно развивать и краю, и республике.
По словам Александра Усса, стороны — «на старте большой взаимовыгодной работы»:
«В ходе визита в Монголию было установлено много деловых контактов, которые сейчас интенсивно прорабатываются. И мы надеемся, что в скором времени это принесет свои плоды».
В свою очередь Барадий Отгонзул отметил, что диалог, который республика и край начали в этом году, уже получил активное продолжение.
«В частности, подписано соглашение с руководством Корпорации развития Енисейской Сибири об открытии на базе нашей ассоциации красноярского представительства. В министерстве лесного хозяйства края обсудили вопросы содействия в реализации программы «Миллиард деревьев», — заявил он.
Ранее DK.RU сообщал, что в ходе поездки в Монголию делегация Красноярского края на бизнес-форуме в Улан-Баторе презентовала комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».
Присутствующим рассказали об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале Красноярского края, а также регионов, входящих в Енисейскую Сибирь, — республик Тыва и Хакасия.
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