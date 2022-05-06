Экспорт зерна из Красноярского края потерял больше половины

Похоже, что экспортеры переключились на внутренний рынок, но это не точно.

С начала 2022 года из Красноярского края на экспорт было отправлено 56,6 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 54% меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем экспорта — 41,3 тыс. тонн — пришелся на рапс. Большая его часть — 40,8 тыс. тонн — была отправлена в Беларусь. Также поставки были в Киргизию (3,7 тыс. т зерна), Китай (3,5 тыс. т зерна, 0,7 т льна), Казахстан (2,5 тыс. т зерна, 0,5 т рапса, 0,4 т гороха) и Монголию (1,1 тыс. т зерна).

Обратная динамика отмечается в поставках по стране — они с начала года прибавили 49% и составили 710,7 тыс. тонн. Причем, более 34,6 тыс. тонн из этого объема было поставлено в морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки на экспорт.

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