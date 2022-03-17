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Красноярскому краю нарастят посевы рапса

Красноярскому краю нарастят посевы рапса
Иллюстрация: agroexpert.md

Регион последние три года является лидером по производству этой культуры в России. Теперь рапса в крае будет еще больше.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае в 2022 году планируют засеять рапсом порядка 205 тыс. га, что на 14% больше, чем было в 2021-м. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и торговли.
В этом году в крае планируется засеять 1,5 млн га. Из них под яровой рапс отведено 204,5 тыс. га — почти на 14% больше, чем в прошлом году», — цитирует агентство источник в Минсельхозе.
Также стало известно, что власти края прорабатывают вопрос о переработке рапса в регионе.
 
Напомним, что в 2021 году в Красноярском крае было собрано 308,2 тыс. тонн рапса. Часть его отправилась на экспорт — в Беларусь, Казахстан, Китай и Монголию.
 
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Автор: Петр Савельев
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