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Сгущёнка из Красноярского края пошла на экспорт

Сгущёнка из Красноярского края пошла на экспорт
Иллюстрация: instagram.com/filimonovo_moloko

Разрешение поставлять свою продукцию за рубеж Филимоновский молочноконсервный комбинат получил примерно полтора года назад, но первая поставка произошла только сейчас.

#НОВОСТИ
Филимоновский молочноконсервный комбинат (Красноярский край) начал экспортировать свое сгущённое молоко. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
Первая партия ушла в Узбекистан. Ее размер составил 20 тонн. Доставят ее автомобильным транспортов через пограничный пункт Карасукский в Новосибирской области.
 
Право поставлять свою сгущёнку за рубеж Филимоновский МКК получил еще в августе 2020 года. Правда, тогда в списке стран, куда было разрешено ее экспортировать были лишь Кыргызстан, Казахстан, Армения и Беларусь. Директор комбината Галина Клепец тогда признавала, что реальных договоренностей о поставках пока нет.
 
По данным Минсельхоза, в 2021 году предприятия края поставили в Китай, Казахстан и Южную Осетию почти 111 тонн молочных продуктов на $185 тыс. Большая часть этого объема: сухое обезжиренное молоко и ультрапастеризованное молоко от Филимоновского молочноконсервного комбината и красноярского комбината «Милка».
 
Добавим, что в 2022 году красноярская фабрика «Славица» собирается поставить в Монголию порядка 300 тонн мороженого.
 
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Это примерно пятая часть объема всей внешней торговли СФО. По этому показателю регион оказался третьим в округе.

Экспорт зерна из Красноярского края снизился более чем вдвое

Начало года показало отрицательную динамику зарубежных поставок красноярского зерна. Отгрузки же внутри России вросли настолько, что смогли перекрыть падение экспорта.

Аграриев Красноярского края заведут под зерновой мониторинг

Это коснется всех сельхозтоваропроизводителей региона, производящих и перерабатывающих зерно, а также масличные культуры.

Автор: Петр Савельев
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