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В Красноярске построили сеть автомобильных электрозарядок

В Красноярске построили сеть автомобильных электрозарядок
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярске создана самая большая сеть автомобильных электрозарядок в Сибири. По количеству зарядных устройств город занимает четвертое место в России, уступая Москве, Краснодару, Санкт-Петербургу

#НОВОСТИ
Перспективы развития автомобильных электрозарядных станций обсудили губернатор Александр Усс и руководители компаний «Россети Сибирь» и СГК. Сейчас в городе установлена 51 новая электрозарядная станция для автомобилей. Проект компании реализовывали совместно. СГК вложила средства в приобретение зарядных станций, а «Россети Сибирь» выделили подходящие места для размещения станций. Общий объем вложений двух компаний в проект составил 20 млн рублей.
 
В пресс-службе регионального правительства рассказали, что зарядные станции с переменным током мощностью 29 кВт, они  оборудованы двумя зарядными коннекторами (для японских или американских машин и для европейских электромобилей). Есть возможность одновременной зарядки двух автомобилей.
 
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Сейчас в Красноярском крае, по официальным данным, зарегистрировано более 500 электромобилей. Александр Усс считает, что ближайшая перспектива — увеличение количества электрокаров минимум до 1000 штук.
Уверен, что у нашего проекта будут последователи, идею подхватят застройщики, и основной барьер в приобретении электрокара в части отсутствия места для плановой зарядки у красноярцев будет снят», — отметил Павел Акилин, генеральный директор компании «Россети Сибирь» .
Первый месяц пользования зарядками для всех красноярцев будет бесплатным. Затем начнут действовать тарифы: дневной, ночной и выходного дня. Оплачивать пользование зарядными станциями можно будет через приложение «Россети электротранспорт».
 
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Основные проекты компании, запланированные на ближайшие несколько лет, идут по графику. Правда, не без сложностей, обусловленных общей экономической ситуацией в стране и мире.

Россети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в Красноярске

Одним из первых соглашений, подписанных на форуме, стала партнерская программа Россети Сибирь, СФУ, Сибирской генерирующей компании и группы компаний «Медведь Холдинг».

В Красноярске запустят 51 зарядную станцию для электромобилей

Электрозарядных станций (ЭЗС) в краевом центре становится больше. До конца 2022 планируется ввести в строй 51 станцию. Каждая в сутки может обслуживать 10 электромобилей

 
Автор: Петр Савельев
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