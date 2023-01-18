В Красноярске построили сеть автомобильных электрозарядок
В Красноярске создана самая большая сеть автомобильных электрозарядок в Сибири. По количеству зарядных устройств город занимает четвертое место в России, уступая Москве, Краснодару, Санкт-Петербургу
Уверен, что у нашего проекта будут последователи, идею подхватят застройщики, и основной барьер в приобретении электрокара в части отсутствия места для плановой зарядки у красноярцев будет снят», — отметил Павел Акилин, генеральный директор компании «Россети Сибирь» .
Основные проекты компании, запланированные на ближайшие несколько лет, идут по графику. Правда, не без сложностей, обусловленных общей экономической ситуацией в стране и мире.
Россети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в Красноярске
Одним из первых соглашений, подписанных на форуме, стала партнерская программа Россети Сибирь, СФУ, Сибирской генерирующей компании и группы компаний «Медведь Холдинг».
В Красноярске запустят 51 зарядную станцию для электромобилей
Электрозарядных станций (ЭЗС) в краевом центре становится больше. До конца 2022 планируется ввести в строй 51 станцию. Каждая в сутки может обслуживать 10 электромобилей