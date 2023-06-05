Дилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в Красноярске
Автосалон МЦ-Маршал (ГК «Арсенал») запускает новое направление работы — продажу и сервисное обслуживание электромобилей Evolute.
EVOLUTE центр «Маршал» — первый за Уралом полноценный дилерский центр российского бренда электромобилей Evolute. На территории автосалона в ближайшее время планируется размещение станций медленной и быстрой зарядки для электромобилей. Персонал сервисного центра сейчас проходит обучение по работе с электромобилями, — пишет ksonline.
Красноярск входит в топ5 городов по количеству зарядных станций для электромобилей. Так что уверен, будущее — за электромобилями!», — поделился Игорь Абатуров, технический директор Маршал-Красноярск.
Напомним, что EVOLUTE — бренд серийных электромобилей в России. Электромобили производятся в Липецке методом крупноузловой сборки (SKD). Запас хода электромобилей Evolute — от 400 км.
В данный момент модельный ряд бренда представлен двумя автомобилями:
- седан Evolute i-PRO,
- кроссовер Evolute i-JOY.
Планируется к продаже кроссовер Evolute i-SKY с запасом хода 511 км.
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