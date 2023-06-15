В Красноярском крае закрывается 7 заправок КНП

Иллюстрация: КНП

«Красноярскнефтепродукт» и «Магнат-РД» не продлили договор аренды семи АЗС в Красноярске и Березовке. Поэтому работать АЗС будут под другим брендом, каким — пока не сообщается.