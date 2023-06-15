В Красноярском крае закрывается 7 заправок КНП
«Красноярскнефтепродукт» и «Магнат-РД» не продлили договор аренды семи АЗС в Красноярске и Березовке. Поэтому работать АЗС будут под другим брендом, каким — пока не сообщается.
Как рассказали в пресс-службе КНП, с 19 по 27 июня будут закрыты АЗС на ул. 2-я Брянская, 6г, 2-я Красногорская, Партизана Железняка, 27, 60 лет Октября, 161 г, Монтажников, 24б, Волжская, 63а. Еще одну заправочную станцию закроют в Березовке на ул. Кирова.
В середине мая «Красноярскнефтепродукт» не продлил договоры франшизы с компанией «КиТ», после чего под брендом КНП перестали работать 5 АЗС в Красноярске и пригороде.
Накануне DK.RU рассказывал о планах зайти в Красноярск сеть «Лукойл». Под этим брендом будут работать красноярские заправки «Магнат-РД». Сроки открытия заправочных станций пока неизвестны. На запрос DK.RU в пресс-службе сети не ответили.
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