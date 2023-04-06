КНП и Бархатовскую птицефабрику снова выставили на продажу

В прошлом году эти активы не реализовали, поскольку никто не дал достойную цену.

Пакеты акций «Красноярскнефтепродукта» и Бархатовской птицефабрики, принадлежащие правительству Красноярского края, опять выставили на торги. Такое решение сразу в двух чтениях приняли на сегодняшней сессии Законодательного Собрания региона.

Как пояснили в краевом агентстве по управлению госимуществом, продажа акций Бархатовской птицефабрики (100% принадлежит краю) связана с необходимостью экстренной модернизации предприятия для повышения его конкурентоспособности.

Пустить на это бюджетные средства мы не можем, поскольку птицефабрика не исполняет государственных полномочий», — пояснил руководитель агентства Валентин Вернер.

Что же касается КНП (правительству принадлежит 57,99% акций), то здесь необходимость продажи также объяснили высоким износом основных фондов (в частности, по нефтебазам он составляет порядка 60%) и конкуренцией с вертикально интегрированными холдингами. По словам Вернера, сегодня доля розничного рынка КНП составляет примерно 25%, а оптового — 10%.

Напомним, что КНП власти выставили на продажу в конце 2021, а Бархатовскую птицефабрику — в 2022. За первое предприятие просили 2,34 млрд рублей, а за второе — немногим более 1 млрд. Однако торги не состоялись: за КНП никто не дал назначенную цену, а желающих купить птицефабрику и вовсе не нашлось.

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