Сеть АЗС «Магнат-РД» купила компания нового владельца McDonald’s в России

В арсенале компании «Инрусинвест» уже есть сеть заправок, работающая в нескольких регионах Сибири.

Компания «Инрусинвест» купила с молотка 99% сети автозаправочных станций «Магнат-РД», — сообщает «Комммерсантъ».

Ранее эта доля принадлежала московской фирме «Регион нефтетрейд», в рамках банкротства которой и проводились торги. Стартовая цена доли была на уровне 1,2 млрд рублей, однако «Инрусинвест», в лице своей «дочки» — компании «Капитал инвест» — может стать ее владельцем всего за 239,4 млн.

Как пишет «Коммерсантъ», «Капитал инвест» заявилась на торги, когда цена опустилась до минимальной, и стала единственным их участником.

Компания «Инрусинвест» на 99% принадлежит кузбасскому предпринимателю Александру Говору, который в июле 2022 стал владельцем российской части сети McDonald’s (сейчас — «Вкусно — и точка!»). В состав Совета директоров «Инрусинвест» также входят родственники г-на Говора. Получить их комментарии «Коммерсанту» не удалось.

Однако Евгений Решетников, президент красноярского «Союза владельцев АЗС», в разговоре с изданием, отметил, что компания г-на Говора вряд ли сможет построить в Красноярске новую сеть АЗС, но вполне может перекупить небольших участников этого рынка и на месте их заправок открыть свои.

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