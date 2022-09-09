В правительстве Красноярского края прокомментировали обыски в КНП

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев высказался по поводу недавних обысков в офисе КНП и допроса Бориса Золотарева, руководителя компании.

Министр заявил, что действия силовиков не должны отразиться на текущей деятельности предприятия. При этом он подчеркнул, что компания испытывает финансовые сложности, которые удалось несколько урегулировать летом.

Ряд СМИ связывает обыски и допрос Бориса Золотарева с проектом рекультивации нефтебазы на правом берегу Красноярска. Напомним, она закрылась в 2019, в 2020 прошла информация о том, что скопившиеся на участке нефтепродукты просочились в воду.

Две проведенные экспертизы г-н Ананьев назвал «противоречивыми» и сказал, что есть необходимость провести третью, чтобы поставить точку в этом деле.

Читайте по теме: