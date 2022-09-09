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В правительстве Красноярского края прокомментировали обыски в КНП

В правительстве Красноярского края прокомментировали обыски в КНП
Иллюстрация: КНП

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев высказался по поводу недавних обысков в офисе КНП и допроса Бориса Золотарева, руководителя компании.

#НОВОСТИ

Министр заявил, что действия силовиков не должны отразиться на текущей деятельности предприятия. При этом он подчеркнул, что компания испытывает финансовые сложности, которые удалось несколько урегулировать летом.

В правительстве Красноярского края прокомментировали обыски в КНП 1

Ряд СМИ связывает обыски и допрос Бориса Золотарева с проектом рекультивации нефтебазы на правом берегу Красноярска. Напомним, она закрылась в 2019, в 2020 прошла информация о том, что скопившиеся на участке нефтепродукты просочились в воду.

Две проведенные экспертизы г-н Ананьев назвал «противоречивыми» и сказал, что есть необходимость провести третью, чтобы поставить точку в этом деле.  

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Автор: Петр Савельев
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