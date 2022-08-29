Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
60,09
59,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Продажа госпакета акций КПН отложена

Продажа госпакета акций КПН отложена
Иллюстрация: vk.com/azs_knp

Таким образом власти Красноярского края хотят продать свою долю по более высокой цене.

#НОВОСТИ
Правительство Красноярского края продлило до конца года прием заявок на конкурс по продаже госпакета акций компании «Красноярскнефтепродукт». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на краевого премьера Юрия Лапшина.
Это связано с нетипичностью внешних условий, сложившихся сейчас на топливно-энергетическом рынке. Санкционное давление в первой половине года отвлекло потенциальных инвесторов и откорректировало их отношение к оценке вложений. Сейчас ситуация нормализуется, и мы рассчитываем до конца года увидеть уже объективный интерес к этому активу, что называется „без дисконта“», — цитирует агентство председателя правительства.
До этого ожидалось, что продажа состоится в сентябре 2022 года — в конце прошлого года сделку согласовало краевое Заксобрание. Стартовая цена 57,99% акций КНП, которые и принадлежат Красноярскому краю, была заявлена в 2,34 млрд рублей.
 
Обновлено в 11:05: В правительстве Красноярского края отказались сообщить DK.RU, сколько заявок подано на сегодня, сославшись на закрытость этой информации. Также чиновники уточнили, что по Бархатовской птицефабрике, госпакет акций которой также выставлен на продажу, все в силе — сроки остаются прежними (прием заявок заканчивается в сентябре), поскольку заинтересованность крупных инвесторов к объекту высокая и торги пройдут осенью.
 
Читайте также:
«Ростелеком» накрыл сетью Красноярскнефтепродукт

Оператор связи объединил автозаправочные станции КНП в единую высокоскоростную сеть.

Красноярская сеть АЗС «Магнат-РД» выставлена на торги за 1,2 млрд рублей

С молотка уйдет 99% уставного капитала некогда одной из крупнейших красноярских сетей АЗС «Магнат-РД». Соответствующее объявление размещено на сайте Российского аукционного дома.

Краевые акции красноярского аэропорта продадут новым владельцам

Чем вызвано это желание и каким будет продаваемый пакет пока неясно.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»
  • «Шерше ля фам»: список кандидатов на пост мэра Красноярска прирос бизнес-леди«Шерше ля фам»: список кандидатов на пост мэра Красноярска прирос бизнес-леди
  • Красноярск на следующей неделе ожидает потеплениеКрасноярск на следующей неделе ожидает потепление
  • Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млнЗаксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн
  • Красноярскому Сберу назначили нового управляющегоКрасноярскому Сберу назначили нового управляющего
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.