Продажа госпакета акций КПН отложена

Таким образом власти Красноярского края хотят продать свою долю по более высокой цене.

Правительство Красноярского края продлило до конца года прием заявок на конкурс по продаже госпакета акций компании «Красноярскнефтепродукт». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на краевого премьера Юрия Лапшина.

Это связано с нетипичностью внешних условий, сложившихся сейчас на топливно-энергетическом рынке. Санкционное давление в первой половине года отвлекло потенциальных инвесторов и откорректировало их отношение к оценке вложений. Сейчас ситуация нормализуется, и мы рассчитываем до конца года увидеть уже объективный интерес к этому активу, что называется „без дисконта“», — цитирует агентство председателя правительства.

До этого ожидалось, что продажа состоится в сентябре 2022 года — в конце прошлого года сделку согласовало краевое Заксобрание. Стартовая цена 57,99% акций КНП, которые и принадлежат Красноярскому краю, была заявлена в 2,34 млрд рублей.

Обновлено в 11:05: В правительстве Красноярского края отказались сообщить DK.RU, сколько заявок подано на сегодня, сославшись на закрытость этой информации. Также чиновники уточнили, что по Бархатовской птицефабрике, госпакет акций которой также выставлен на продажу, все в силе — сроки остаются прежними (прием заявок заканчивается в сентябре), поскольку заинтересованность крупных инвесторов к объекту высокая и торги пройдут осенью.

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Чем вызвано это желание и каким будет продаваемый пакет пока неясно.