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«Ростелеком» накрыл сетью Красноярскнефтепродукт

«Ростелеком» накрыл сетью Красноярскнефтепродукт
Иллюстрация: vk.com/azs_knp

Оператор связи объединил автозаправочные станции КНП в единую высокоскоростную сеть.

#НОВОСТИ
Автозаправочные станции компании «Красноярскнефтепродукт» теперь оборудованы высокоскоростным интернетом и прочими сопутствующими сервисами, поставщиком которых выступил «Ростелеком».
 
По словам заместителя коммерческого директора КНП Максима Шульгина, сеть сейчас охватывает почти все заправки компании, что повышает их эффективность.
На АЗС очень важна скорость обслуживания. Например, скорость интернета влияет на то, как быстро пройдет платеж через банк. Плюс, у нас постоянно проходит по несколько акций и рассказывать каждому клиенту о всех них крайне затратно по времени. Сейчас же они могут ознакомиться с информацией на „умных“ мониторах, которые также объединены в сеть», — рассказал он.
Помимо этого на всех АЗС, которых коснулся проект, установлено видеонаблюдение, что кратно повышает безопасность на этих станциях. К тому же, как рассказал директор красноярского филиала «Ростелекома» Алексей Усатов, поскольку камеры захватывают и часть дорог, проходящих мимо АЗС, нередко, за соответствующей информацией, обращаются и силовые ведомства.
Это делает нашу систему частью системы „Безопасный город“. Причем, не только в рамках Красноярска, но и края», — сказал Усатов.
В целом сеть охватывает 130 заправок КНП, расположенных по всему Красноярскому краю.
В рамках реализации этого проекта мы зашли в населенные пункты, где нас раньше не было, построили несколько базовых станций и запустили там связь. Это большой проект, который реализовывался три года», — рассказал Усатов.
Строительство этой сети, со всеми сопутствующими сервисами, обошлось КНП почти в 128,6 млн рублей. В эту сумму входит и абонентская плата за пользование всеми сервисами. Однако это далеко не полная стоимость проекта — по словам Усатова, «Ростелеком» выступил его со-инвестором и часть расходов взял на себя (полную цифру он не уточнил). Плюс, стоит отметить, что означенная сумма — это расходы до конца марта 2022 года. Сам же проект рассчитан минимум на десять лет.
 
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Автор: Петр Савельев
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