Директор краевого «Ростелекома» назначен президентом нижегородского филиала
Евгений Петров назначен вице-президентом, директором нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».
Пока не состоится переход на новую модель управления, г-н Петров будет занимать должность вице-президента–директора макрорегионального филиала «Волга», которым раньше управлял Иван Зима с 2019 года, перешедший на работу в корпоративный центр.
Евгений Петров работал директором Красноярского филиала «Ростелеком» (включающим также республики Хакасия и Тыва), где реализовал проект обеспечения цифровыми сервисами Универсиады-2019.
Справка
Петров Евгений Валерьевич окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, инженер по электроснабжению». В 2008…2017 годах прошел путь от коммерческого директора Алтайского филиала до регионального директора Сибирского региона ООО «Престиж-Интернет» (торговая марка «Энфорта»). С октября 2017 г. — директор по операционной деятельности филиала «Москва и Московская область» «Энфорты». В 2018 г. назначен директором Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».
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