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Директор краевого «Ростелекома» назначен президентом нижегородского филиала

Директор краевого «Ростелекома» назначен президентом нижегородского филиала
Иллюстрация: wikimedia.org

Евгений Петров назначен вице-президентом, директором нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».

#НОВОСТИ

Пока не состоится переход на новую модель управления, г-н Петров будет занимать должность вице-президента–директора макрорегионального филиала «Волга», которым раньше управлял Иван Зима с 2019 года, перешедший на работу в корпоративный центр.

Евгений Петров работал директором Красноярского филиала «Ростелеком» (включающим также республики Хакасия и Тыва), где реализовал проект обеспечения цифровыми сервисами Универсиады-2019.

Справка

Директор краевого «Ростелекома» назначен президентом нижегородского филиала 1Петров Евгений Валерьевич окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, инженер по электроснабжению». В 2008…2017 годах прошел путь от коммерческого директора Алтайского филиала до регионального директора Сибирского региона ООО «Престиж-Интернет» (торговая марка «Энфорта»). С октября 2017 г. — директор по операционной деятельности филиала «Москва и Московская область» «Энфорты». В 2018 г. назначен директором Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

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Автор: Петр Савельев
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