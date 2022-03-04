Борис Золотарев: стремимся к европейскому сервису

Жители и гости региона, чей маршрут лежит на юг Красноярского края, уже отметили качественно новый уровень придорожного сервиса на автозаправочных станциях «Красноярскнефтепродукт».

АЗС «КНП» выделяются новыми фасадными решениями — яркие, нарядные, с максимально полезным для автомобилистов сервисом.

Развитие придорожного сервиса — задача, поставленная губернатором Красноярского края Александром Уссом. Это одно из важных направлений в развитии внутреннего туризма. Под кураторством заместителя председателя правительства Сергея Верещагина началась кампания по модернизации АЗС «КНП», расположенных на южной трассе. Был разработан новый фирменный стиль и концепция.

В настоящее время на трассе P257 «Енисей» находятся шесть автозаправочных станций «Красноярскнефтепродукта». Сегодня в них есть магазины, комфортная зона для перекуса, теплый санблок, облагорожена территория, на двух обустроены ярмарочные ряды для местных фермеров и мастеров.

Три АЗС предстали перед автовладельцами в новом стиле. «КНП» уходит от темных красок — в обрамлении навесов над топливораздаточной зоной преобладают светлые сочные цвета. Автомобилистов приветствует самая высокая стела «КНП». Ребрендинг провели в Балахтинском районе, на АЗС возле Минусинска и в Ермаковском районе. Последнюю торжественно открыли в конце января. Она самая «летящая». Навес держится на двух опорах. Но не только визуальные изменения произошли на АЗС, здесь также провели монтаж резервуаров для топлива и площадки для слива, установили погружные насосы, новые топливораздаточные колонки.

— Стояла задача достичь высокого уровня обслуживания в придорожном сервисе, что будет способствовать развитию туристического движения. Наше акционерное общество активно к этому подключилось. Сегодня мы видим результат, которого достигли. Это принципиально новый подход с точки зрения организации, технологии, сервиса. Мы стремимся к европейскому уровню. Пусть наши усилия оценят автомобилисты. В первую очередь это делается для них, — рассказал Борис Золотарев, генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт».

В декабре на уровне Правительства края было принято решение утвердить стандарт организации объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования, который содержит обязательные требования к внешнему виду зданий (сооружений), благоустройству прилегающей территории, рекомендации и методические указания по разработке проектов благоустройства, ремонта, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса и прилегающих к ним территорий, их последующему содержанию и эксплуатации.

В этом плане АО «КНП» следует правильным курсом. Помимо акцентов на внешний вид и удобство АЗС на трассах «Красноярскнефтепродукт» продолжает развивать розничную торговлю в магазинах: расширяется ассортимент, увеличивается количество акционных предложений.

Впрочем, главным основанием для уверенности в заданном курсе у «Красноярскнефтепродукта» остается качество топ-лива, которое проходит многоуровневый контроль.