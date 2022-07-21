Красноярская сеть АЗС «Магнат-РД» выставлена на торги за 1,2 млрд рублей

С молотка уйдет 99% уставного капитала некогда одной из крупнейших красноярских сетей АЗС «Магнат-РД». Соответствующее объявление размещено на сайте Российского аукционного дома.

Начальная цена лота - 1 196 836 200 рублей, минимальная — 239 367 240 рублей. На продажу выставлено имущество ООО «Регион Нефтетрейд», владеющего 99% ООО «Магнат-РД». Заявки на участие в торгах будут приниматься в течение полутора месяцев, с 16 августа и до 30 сентября. Результаты торгов обещают подвести в течение одного рабочего дня после завершения приема заявок - они будут обнародованы на электронной площадке.