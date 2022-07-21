Красноярская сеть АЗС «Магнат-РД» выставлена на торги за 1,2 млрд рублей
С молотка уйдет 99% уставного капитала некогда одной из крупнейших красноярских сетей АЗС «Магнат-РД». Соответствующее объявление размещено на сайте Российского аукционного дома.
Начальная цена лота - 1 196 836 200 рублей, минимальная — 239 367 240 рублей. На продажу выставлено имущество ООО «Регион Нефтетрейд», владеющего 99% ООО «Магнат-РД». Заявки на участие в торгах будут приниматься в течение полутора месяцев, с 16 августа и до 30 сентября. Результаты торгов обещают подвести в течение одного рабочего дня после завершения приема заявок - они будут обнародованы на электронной площадке.
Напомним, в 2019 году по иску банка «Ак Барс» сеть «Магнат-РД» была признана банкротом. В 2013–2015 годах «АК Барс» открыл «Магнат-РД» три возобновляемые кредитные линии на 590 млн рублей. Но заемщик регулярно нарушал график платежей и накопил долги. В начале октября 2017 года банк потребовал признать «Магнат-РД» банкротом.
При этом уже во время судебных разбирательств «Магнат-РД» передала все свои автозаправочные станции компании «ГЭС розница» (входит в ГК «Газпром газэнергосеть», последняя, в свою очередь, принадлежит «Газпрому»). Заправки «Магнат-РД» сменили вывески на «Газпром». В 2018 году заправки под этим брендом были закрыты, после чего некоторые из автозаправочных станций «Магнат-РД» начали работать под брендом «Красноярскнефтепродукт».