Красноярский край продаст свою долю в Красноярскнефтепродукте

Сделку планируют провести в 2022 году. Сейчас ее в первом чтении согласовали с краевым Заксобранием.

Компания «Красноярскнефтепродукт» в 2022 году перейдет в частные руки. Закон об этом в первом чтении поддержали депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

Речь идет о продаже принадлежащих правительству региона 57,99% акций предприятия. Какова сейчас структура его акционеров, выяснить не удалось, но, по всей видимости, это весь пакет акций кабмина.

Какова будет цена пакета, также не ясно — номинальная стоимость акции, по данным НРК «РОСТ» (держатель реестра акционеров КНП), составляет 160 рублей, но каково их количество сейчас, неизвестно. К тому же, основные фонды предприятия изношены на 52%.

В 2020 году выручка КНП составила 19,3 млрд рублей, что на 485,1 млн больше, чем годом ранее. А вот прибыль сократилась на 77,2 млн рублей — до 94,7 млн.

Помимо КНП депутаты согласовали в первом чтении продажу «Бархатовской» птицефабрики и компании «Коркиноагропромхимия».