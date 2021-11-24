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Красноярский край продаст свою долю в Красноярскнефтепродукте

Красноярский край продаст свою долю в Красноярскнефтепродукте
Иллюстрация: knp24.ru

Сделку планируют провести в 2022 году. Сейчас ее в первом чтении согласовали с краевым Заксобранием.

#НОВОСТИ
Компания «Красноярскнефтепродукт» в 2022 году перейдет в частные руки. Закон об этом в первом чтении поддержали депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.
 
Речь идет о продаже принадлежащих правительству региона 57,99% акций предприятия. Какова сейчас структура его акционеров, выяснить не удалось, но, по всей видимости, это весь пакет акций кабмина.
 
Какова будет цена пакета, также не ясно — номинальная стоимость акции, по данным НРК «РОСТ» (держатель реестра акционеров КНП), составляет 160 рублей, но каково их количество сейчас, неизвестно. К тому же, основные фонды предприятия изношены на 52%.
 
В 2020 году выручка КНП составила 19,3 млрд рублей, что на 485,1 млн больше, чем годом ранее. А вот прибыль сократилась на 77,2 млн рублей — до 94,7 млн.
 
Помимо КНП депутаты согласовали в первом чтении продажу «Бархатовской» птицефабрики и компании «Коркиноагропромхимия».
Автор: Петр Савельев
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