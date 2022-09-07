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Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»

Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»
Иллюстрация: Яндекс

В офисе сети АЗС «Красноярскнефтепродукт» сегодня прошли обыски. Об этом пишут красноярские СМИ со ссылкой на ТАСС.

#НОВОСТИ

Причина обысков неизвестна. Директор компании Борис Золотарев не задержан. В компании пока не дают комментариев.

Интернет-портал Дела.ру пишет, что в пресс-службе ГУ МВД ничего об операции не знают.

При этом ТАСС получили подтверждение факта обыска в правительстве региона.

Напомним, что краевой совет министров, владеющей контрольным пакетом акции компании, пытается продать КНП как непрофильный актив.

Прием заявок на участие в торгах принимается до конца 2022.

Справка

 
«Красноярскнефтепродукт» (бренд КНП) — это сеть автозаправочных станций в Красноярском крае и Хакасии, состоящая из 174 в АЗС, 10 нефтебаз и 5 собственных лабораторий. Компания работает с 1934. Ежегодный товарооборот компании составляет около 400 тысяч тонн нефтепродуктов.
 

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Автор: Петр Савельев
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