Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»
В офисе сети АЗС «Красноярскнефтепродукт» сегодня прошли обыски. Об этом пишут красноярские СМИ со ссылкой на ТАСС.
Причина обысков неизвестна. Директор компании Борис Золотарев не задержан. В компании пока не дают комментариев.
Интернет-портал Дела.ру пишет, что в пресс-службе ГУ МВД ничего об операции не знают.
При этом ТАСС получили подтверждение факта обыска в правительстве региона.
Напомним, что краевой совет министров, владеющей контрольным пакетом акции компании, пытается продать КНП как непрофильный актив.
Прием заявок на участие в торгах принимается до конца 2022.
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