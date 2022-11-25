В Красноярском крае никто не захотел покупать птицефабрику «Бархатовская»
О том, что заявок на торги не поступило, сообщил на заседании Заксобрания края руководитель агентства по управлению государственным имуществом Валентин Вернер.
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