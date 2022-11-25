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В Красноярском крае никто не захотел покупать птицефабрику «Бархатовская»

В Красноярском крае никто не захотел покупать птицефабрику «Бархатовская»
Иллюстрация: правительство Красноярского края

О том, что заявок на торги не поступило, сообщил на заседании Заксобрания края руководитель агентства по управлению государственным имуществом Валентин Вернер.

#НОВОСТИ
На продажу был выставлен госпакет красноярской птицефабрики «Бархатовская», начальная стоимость акций составляла 1,07 млрд рублей. Инвестор получал действующий имущественный комплекс по производству и реализации яйца и мяса птицы, а также продуктов их переработки. В составе имущества птицефабрики — 92 здания, объекты инженерной инфраструктуры, а также 14 земельных участков, часть из которых находится в собственности, а часть — в долгосрочной аренде
 
Однако продать птицефабрику пока так и не смогли.
 

Справка

 
«Птицефабрика Бархатовская» находится в Березовском районе. Предприятие — собственность Красноярского края (100% акций). Является крупнейшим производителем куриных яиц в регионе.
 

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Таким образом власти Красноярского края хотят продать свою долю по более высокой цене.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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