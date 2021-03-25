Снова: банк намерен обанкротить «Бархатовскую птицефабрику»

Кредитор намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Птицефабрика Бархатовская», сообщает портал Федресурс.

На портале не сообщается размер требований кредитора, однако из официального бухгалтерского отчета птицефабрики известно, что в состав кредиторской задолженности компании на конец 2020 года входят обязательства перед Россельхозбанком по трем договорам займа общим объемом порядка 112,4 млн рублей, — пишет РИА «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, что за последние несколько лет вопрос о банкротстве предприятия поднимался неоднократно — четыре раза арбитражный суд рассматривал заявления о банкротстве «Бархатовской птицефабрики». В мае 2017 года по заявлению ООО «Стройинсиб» (оптовая торговля лесо- и стройматериалами) — тогда истец требовал включить в реестр 412,6 тыс. рублей долга и 65,6 тыс. рублей пени. Однако апелляционной инстанцией решение Арбитражного суда края было отменено.

Остальные три заявления о банкротстве, поданные компаниями ООО «Мегамикс», ООО «Ила.Н.Ойл» и МУП «Жилищно-коммунальный сервис», рассматривались арбитражем в 2018-2021 годах и были отозваны в связи с погашением задолженности.

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