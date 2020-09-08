Коммунальщики намерены добиться банкротства Бархатовской птицефабрики
Птицефабрика задолжала коммунальщикам крупную сумму. Ранее они уже взыскали через суд более 10 млн рублей и обратились с очередным иском.
Сосновоборское МУП «Жилищно-коммунальный сервис» заявило о намерении обратиться в суд с иском о признании банкротом Бархатовской птицефабрики, сообщает «Интерфакс».
Коммунальное предприятие является конкурсным кредитором птицефабрики. В конце прошлого года Арбитражный суд Красноярского края взыскал в пользу коммунальщиков крупную сумму: 10,05 млн рублей долга по договорам на отпуск воды и прием сточных вод с января 2017 года по ноябрь 2018 года, 2,4 млн рублей пени с 13 февраля 2017 по 24 июня 2019 года и пени с 25 июня 2019 года по день фактической оплаты.
В середине июля «Жилищно-коммунальный сервис» подал очередной иск к птицефабрики. Теперь коммунальщики пытаются взыскать долги с декабря 2018 года по апрель 2020 года в размере 8,72 млн рублей и пени. Судебное заседание по этому делу намечено на 15 сентября.
Ранее другие предприятия уже пытались обанкротить краевую птицефабрику. Но во всех случаях удавалось урегулировать спор.
Справка
Учредителем птицефабрики является агентство по управлению госимуществом Красноярского края. По данным с сайта компании, птицефабрика — один из крупнейших производителей куриного яйца в крае, занимающий на полках торговых сетей до 50% яичной продукции. Кроме того, предприятие занимается производством мяса птицы.