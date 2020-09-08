Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
75,96
89,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Коммунальщики намерены добиться банкротства Бархатовской птицефабрики

Коммунальщики намерены добиться банкротства Бархатовской птицефабрики
Иллюстрация: pixabay.com

Птицефабрика задолжала коммунальщикам крупную сумму. Ранее они уже взыскали через суд более 10 млн рублей и обратились с очередным иском.

#НОВОСТИ
Сосновоборское МУП «Жилищно-коммунальный сервис» заявило о намерении обратиться в суд с иском о признании банкротом Бархатовской птицефабрики, сообщает «Интерфакс».
 
Коммунальное предприятие является конкурсным кредитором птицефабрики. В конце прошлого года Арбитражный суд Красноярского края взыскал в пользу коммунальщиков крупную сумму: 10,05 млн рублей долга по договорам на отпуск воды и прием сточных вод с января 2017 года по ноябрь 2018 года, 2,4 млн рублей пени с 13 февраля 2017 по 24 июня 2019 года и пени с 25 июня 2019 года по день фактической оплаты.
 
В середине июля «Жилищно-коммунальный сервис» подал очередной иск к птицефабрики. Теперь коммунальщики пытаются взыскать долги с декабря 2018 года по апрель 2020 года в размере 8,72 млн рублей и пени. Судебное заседание по этому делу намечено на 15 сентября. 
 
Ранее другие предприятия уже пытались обанкротить краевую птицефабрику. Но во всех случаях удавалось урегулировать спор.

Справка

 
Учредителем птицефабрики является агентство по управлению госимуществом Красноярского края. По данным с сайта компании, птицефабрика — один из крупнейших производителей куриного яйца в крае, занимающий на полках торговых сетей до 50% яичной продукции. Кроме того, предприятие занимается производством мяса птицы.
 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Фиточаи и деревянные сувениры из Хакасии вышли на eBayФиточаи и деревянные сувениры из Хакасии вышли на eBay
  • Красноярцы подсели на кофе и спортКрасноярцы подсели на кофе и спорт
  • Красноярцы не спешат возвращаться в поезда и электричкиКрасноярцы не спешат возвращаться в поезда и электрички
  • Красноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картамКрасноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картам
  • «Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга«Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.