Коммунальщики намерены добиться банкротства Бархатовской птицефабрики

Сосновоборское МУП «Жилищно-коммунальный сервис» заявило о намерении обратиться в суд с иском о признании банкротом Бархатовской птицефабрики, сообщает « Интерфакс ».

Коммунальное предприятие является конкурсным кредитором птицефабрики. В конце прошлого года Арбитражный суд Красноярского края взыскал в пользу коммунальщиков крупную сумму: 10,05 млн рублей долга по договорам на отпуск воды и прием сточных вод с января 2017 года по ноябрь 2018 года, 2,4 млн рублей пени с 13 февраля 2017 по 24 июня 2019 года и пени с 25 июня 2019 года по день фактической оплаты.

В середине июля «Жилищно-коммунальный сервис» подал очередной иск к птицефабрики. Теперь коммунальщики пытаются взыскать долги с декабря 2018 года по апрель 2020 года в размере 8,72 млн рублей и пени. Судебное заседание по этому делу намечено на 15 сентября.

Ранее другие предприятия уже пытались обанкротить краевую птицефабрику. Но во всех случаях удавалось урегулировать спор.