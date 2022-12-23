Госпакет КНП выставят на продажу в 2023

Стартовая цена краевой доли пока та же.

Приватизация части акций сети АЗС «Красноярскнефтепродукт» перенесли на 2023. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края, которому и принадлежит продаваемый пакет.

Госдолю КНП (57,99% акций) решили выставить на продажу еще в конце 2021. Однако в августе 2022 срок приема заявок продлили до конца года. Как пояснили DK.RU в правительстве, поступившие на тот момент предложения были ощутимо ниже стартовой стоимости пакета, которая составляла 2,34 млрд рублей, и таким образом власти хотели получить «более адекватную» цену.

Сколько будет стоить краевой пакет в 2023, в правительстве не уточняют:

Это будет решаться по ходу включения компании в план приватизации госимущества на 2023, который сейчас уже утвержден, но КНП в нем нет».

Когда конкретно КНП добавят в план приватизация, неясно. Возможно это произойдет на первой же в 2023 сессии Закосбрания Красноярского края.

Для справки: Сеть «Красноярскнефтепродукта» включает в себя 172 автозаправки в 41 районе Красноярского края и 10 нефтебаз. Компания является крупнейшей сетью АЗС в регионе.

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