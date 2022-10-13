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В Красноярске разработали станции для повышения точности спутников ГЛОНАСС

В Красноярске разработали станции для повышения точности спутников ГЛОНАСС
Автор фото: David Mark. Иллюстрация: pixabay.com

Их производство стартует после того, как ИСС им. Решетнева определится с планами.

#НОВОСТИ

Красноярская компания «Радиосвязь» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработала новые наземные станции для навигационной системы ГЛОНАСС, сообщает ТАСС, со ссылкой на генерального директора предприятия Рината Галеева.

Мы делаем беззапросные измерительные станции, которые стоят на земле и помогают корректировать положение спутников на орбите. Чем точнее спутники стоят на своих местах, тем точнее навигация на земле. <...> Сейчас мы делаем новые навигационные системы для подобных измерений. Скоро будем передавать эту систему заказчику», — цитирует топ-менеджера агентство.

По словам Галеева, развертывание новых станций будет зависеть от ИСС им. Академика М.Ф. Решетнева (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Как только они определятся, мы приступим к изготовлению станций», — сказал он.

Для справки:

 
Сейчас орбитальная группировка навигационной системы ГЛОНАСС состоит из 27 спутников, из которых задействовано 22.
 

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Автор: Петр Савельев
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