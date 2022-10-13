В Красноярске разработали станции для повышения точности спутников ГЛОНАСС
Их производство стартует после того, как ИСС им. Решетнева определится с планами.
Красноярская компания «Радиосвязь» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработала новые наземные станции для навигационной системы ГЛОНАСС, сообщает ТАСС, со ссылкой на генерального директора предприятия Рината Галеева.
Мы делаем беззапросные измерительные станции, которые стоят на земле и помогают корректировать положение спутников на орбите. Чем точнее спутники стоят на своих местах, тем точнее навигация на земле. <...> Сейчас мы делаем новые навигационные системы для подобных измерений. Скоро будем передавать эту систему заказчику», — цитирует топ-менеджера агентство.
По словам Галеева, развертывание новых станций будет зависеть от ИСС им. Академика М.Ф. Решетнева (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
Как только они определятся, мы приступим к изготовлению станций», — сказал он.
Для справки:
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