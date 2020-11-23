Космосу расскажут об аэропорте Красноярск

Красноярскому аэропорту в этом году исполнилось 30 лет. В честь этого события на один из спутников, сделанных в Красноярске, прикрепили табличку с информацией о воздушной гавани.

На спутник «Глонасс-К» производства компании «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва» установили памятную пластину с информацией об аэропорте Красноярск. Об этом рассказали в пресс-службе авиапредприятия.

Это произошло в преддверии 30-летнего юбилея воздушной гавани — 23 октября 2020 года.

На алюминиевой пластине, которая служит для стабилизации общей массы спутника и его центровки в условиях меняющегося приборного состава были выгравированы юбилейный логотип аэропорта Красноярск и слоган „Загляни за горизонт“», — рассказали в аэропорту.

На орбиту спутник с памятной табличкой планируют запустить в первом квартале 2021 года.

Напомним, что аэропорт Красноярск ввели в эксплуатацию 25 октября 1980 года.