ТРЦ на миллиард: какой бизнес продают в феврале 2023

Полумиллионное падение «Культа», база на Красноярском море за 60 млн и торговый центр-миллиардер: «Деловой квартал» рассказывает о предложениях по продаже готового бизнеса в Красноярске и СФО.

В феврале стал дешевле больше чем на полмилллиона мультибрендовый магазин женской одежды «Культ Fashion»: с 5 900 000 стоимость снизилась до 5 700 000 рублей. В объявлении уточняется, что магазин работает шесть лет, а продают его в связи с переездом собственника в Москву и развитием другого проекта. Как писал «ДК» в январе, среди преимуществ «Культа» выделяют «платежеспособную аудиторию, профессиональную команду, бесценную репутацию и имидж Культа в Красноярске».

Иллюстрация: avito.ru

Появился на платформе и объект неподалеку от Красноярского моря: в с. Даурское Балахтинского района выставили на продажу базу отдыха за 60 000 000 рублей. Отмечается, что она функционирует круглогодично, при этом имея постоянную клиентскую базу. В объявлении перечисляются ключевые характеристики: для сдачи в аренду доступны не только дома, но также юрта, беседки и баня-бочка. Кроме того, на территории построены большой дом для хозяина с панорамными окнами, выходящими на море, дом для персонала и баня с купелью. База оснащена зимним водопроводом, котельной, теплым гаражом и подстанцией.

Иллюстрация: avito.ru

Одним из самых дорогих предложений февраля стал бизнес-объект на ул. Дубровинского, 1и. Там за 900 000 000 рублей выставлен на продажу готовый бизнес с лаконичным описанием «Продам готовый бизнес 18573.9 кв.м., монолит-кирпич». Согласно данным 2ГИС, по этому адресу расположен ТРЦ «Галерея Енисей».

Иллюстрация: sibdom.ru

Еще одним из самых дорогостоящих предложений стало объявление о продаже земли под угольный разрез. За участок в Бейском районе рядом с действующим Аршановским разрезом планируют получить 20 млн.

Иллюстрация: krsk.au.ru

Напомним, в январе самым дорогим предложением стал коттедж в экопарке: начальной ценой дома назначили 190 млн рублей.

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