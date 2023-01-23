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Самое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-парке

Самое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-парке
Иллюстрация: Avito

В январе самым дорогим предложением на рынке малоэтажной недвижимости Красноярска стал коттедж в «Гремячей Гриве».

#НОВОСТИ

Четырехэтажный дом площадью 1800 м² на участке в 22 сотки продается за 190 млн рублей. Предложение о продаже недвижимости выставлено на Avito.

В коттедже, построенном в 2007 году, есть сауна, бассейн, терраса. Дизайн обозначен собственником как дизайнерский. Коттедж находится рядом с эко-парком «Гремячая Грива».

Самое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-парке 1

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Автор: Петр Савельев
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