«Новые Раскаты»: экология, сервис, сообщество

О том, чтобы обзавестись загородным домом, задумывалась, наверное, каждая семья. Чистый воздух, собственный участок, особый уклад жизни — то, что привлекает в первую очередь.

Как только абстрактное желание приобрести дом становится совершенно конкретной задачей, возникает масса вопросов: какой район выбрать, как построить, как обслуживать. Один из удобных вариантов — купить участок в современном коттеджном поселке. Так, уже более четырехсот пятидесяти семей выбрали «Новые Раскаты».

О том, чем привлекательна жизнь за городом, рассказал Сергей Прокопчук, основатель компании «Grand Park». Коттеджный поселок «Новые Раскаты» — успешный проект компании, которому уже восемь лет. Сергей Прокопчук — один из первых его жителей.

Будущие владельцы загородного дома, выбирая участок, учитывают прежде всего его месторасположение. Поселок находится недалеко от Красноярска, в Емельяновском районе, в окружении сибирского леса — пейзажи здесь великолепные.

Добраться можно без труда: дороги хорошие, основная часть широкой трассы в вечернее время освещена, а загруженность ее даже в пиковое время ниже, чем по другим направлениям.

— Сегодня в поселке четыре микрорайона, в перспективе пятый. Кто-то выбрал загородный дом в качестве постоянного жилья, кто-то — для отдыха в выходные и летом. Экология — то, что привлекает в первую очередь. В поселке установлен датчик, контролирующий загрязнение воздуха. Так вот, когда в городе показатели превышены и зашкаливают, у нас они минимальны, — рассказывает Сергей Прокопчук.

Не менее важный критерий для будущих собственников — наличие всех необходимых инженерных коммуникаций и развитая инфраструктура. Как поясняет застройщик, на участок предоставляется электричество 15 кВт, в поселке есть проводной Интернет. Здесь работает своя обслуживающая компания, которая оперативно решает все возникающие у собственников вопросы. Мусор вывозят своевременно, дороги чистят регулярно, есть даже такая услуга, как помощь в уходе за участком, пока хозяева отсутствуют. Сотрудники обслуживающей компании в зависимости от сезона могут убрать снег с дорожек, полить цветы, присмотреть за домашним питомцем. Серьезно здесь относятся и к вопросу безопасности: территория находится под видеонаблюдением, работает лицензированная охрана. Недалеко от поселка располагаются больница, магазины.

Что касается возведения на приобретенном участке самого дома, специалисты «Grand Park» помогут подобрать подходящий по запросам и цене вариант. Современные материалы и технологии позволяют вести строительство круглогодично, в новый коттедж можно въехать примерно через шесть месяцев.

Владельцы могут воплотить любую архитектурную мечту, у застройщика есть только одно важное условие — соблюдение определенных норм: крыши и фасадная часть заборов должны быть в едином цветовом стиле.

За что жители особенно ценят «Новые Раскаты», так это за соседское сообщество и атмосферу. Здесь будет очень удобно проводить время семьям с детьми. Проблем с досугом в каникулы точно не возникнет.

— В поселке живут люди разного возраста. Все хорошо общаются, у детей свои компании, развлечения на свежем воздухе, поэтому в гаджетах они не сидят, — рассказывает Сергей Прокопчук.

Плюс жизни в поселке в том, что здесь всегда есть чем заняться. Летом это футбол, волейбол, соревнования, зимой — горки, лыжи, катание на снегоходах. Кроме того, для жителей проводят творческие мастер-классы, праздники — Новый год, Масленицу, День поселка.

Загородный досуг в любое время года весьма разнообразен, подтверждают жители. Те, кто прежде о грядках и клумбах и не думал, с удовольствием занимаются садом и огородом. Не меньше загородных жителей увлекает и ландшафтный дизайн. Кроме того, недалеко от поселка есть грибной лес и озеро.

Интересный факт Интересный факт: клиенты часто выбирают «Новые Раскаты» по рекомендациям жителей. Приехав в поселок один раз и впечатлившись, гости задумываются о покупке загородной недвижимости и строительстве дома своей мечты!

Красноярск

Капитанская, 10, пом. 217

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