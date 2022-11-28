В Красноярске продали ТРК «Саяны»
На правобережье Красноярска продан торгово-развлекательный комплекс «Саяны». Его реализовали на аукционе в рамках процедуры банкротства.
На торгах продали здание на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 74д. Его площадь составила около 4 тыс. кв. м, а земельного участка — 5,7 тыс. кв. м. Начальная цена объекта 77,78 млн руб. Его удалось реализовать за 82 млн руб. Покупателем стало ООО «СРТ» из Красноярска.
О продаже двух ТЦ DK.RU сообщал в середине ноября. Торговые центры находятся на пр. «Красноярский рабочий». Площадь зданий превышает 6 тыс. кв. м (один — 1989 кв. м, второй — 4015 кв. м). Площадь земельных участков составляет более 10 тыс. кв. м. Лоты продавали отдельно.
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